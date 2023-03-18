Подрыв "Северных потоков" назвали "первым выстрелом" в войне США против Европы
Mysl Polska: США развязали войну против Европы, взорвав "Северные потоки"
США фактически начали войну с Европой, когда взорвали "Северные потоки", чтобы добиться зависимости ЕС от американского сжиженного газа. Об этом пишет издание Mysl Polska.
"Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — отмечается в тексте.
Автор выразил уверенность, что устроенный американцами теракт на российском газопроводе преследовал экономическую цель — поставить Европу в зависимость от американского СПГ, а также подмять под себя европейский рынок для сбыта ядерных технологий. В статье подчёркивается, что Вашингтон явно хочет возобновить гонку вооружений, а значит, Центральная Европа рискует перестать быть безъядерной зоной.
При этом США продолжают считать Китай основным конкурентом в этой области, поэтому не исключено, что в скором времени будут атакованы Суэцкий канал или планируемый Пекином новый Никарагуанский, уточняется в публикации.
Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошла в сентябре 2022 года. Европа до сих пор ищет виновных. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что за терактом стоят США, которые тайно готовились к диверсии в течение девяти месяцев. Херш подчеркнул, что знает гораздо больше, но боится за своих информаторов. Вашингтон не признал вину и тут же обвинил в теракте некую проукраинскую группировку, но эта версия не выдержала никакой критики.
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency