США фактически начали войну с Европой, когда взорвали "Северные потоки", чтобы добиться зависимости ЕС от американского сжиженного газа. Об этом пишет издание Mysl Polska.

"Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — отмечается в тексте.

Автор выразил уверенность, что устроенный американцами теракт на российском газопроводе преследовал экономическую цель — поставить Европу в зависимость от американского СПГ, а также подмять под себя европейский рынок для сбыта ядерных технологий. В статье подчёркивается, что Вашингтон явно хочет возобновить гонку вооружений, а значит, Центральная Европа рискует перестать быть безъядерной зоной.