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19 марта, 14:16

Стало известно об улучшениях в состоянии Костомарова

РБК: В состоянии Костомарова наметились заметные улучшения

За последние дни в состоянии фигуриста Романа Костомарова наметились заметные улучшения. Об этом сообщили два источника в окружении фигуриста, пишет "РБК Спорт".

По информации издания, фигурист начинает дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования, и чувствует себя лучше. Костомаров две недели провёл на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая используется при острой тяжёлой дыхательной недостаточности.

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Ранее СМИ сообщали о том, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали не только пальцы, но и голени обеих ног и кисть. Напомним, Романа Костомарова в начале января госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена произошли поражение части головного мозга и два инсульта. Недавно стало известно, что Костомарову удалили трахеостому, фигурист находится в сознании.

Обложка ©

ТАСС / Никитченко Елена

Илья Суриков
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