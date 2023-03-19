Стало известно об улучшениях в состоянии Костомарова

За последние дни в состоянии фигуриста Романа Костомарова наметились заметные улучшения. Об этом сообщили два источника в окружении фигуриста, пишет "РБК Спорт" .

По информации издания, фигурист начинает дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования, и чувствует себя лучше. Костомаров две недели провёл на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая используется при острой тяжёлой дыхательной недостаточности.