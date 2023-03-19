Стало известно об улучшениях в состоянии Костомарова
РБК: В состоянии Костомарова наметились заметные улучшения
За последние дни в состоянии фигуриста Романа Костомарова наметились заметные улучшения. Об этом сообщили два источника в окружении фигуриста, пишет "РБК Спорт".
По информации издания, фигурист начинает дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования, и чувствует себя лучше. Костомаров две недели провёл на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая используется при острой тяжёлой дыхательной недостаточности.
Ранее СМИ сообщали о том, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали не только пальцы, но и голени обеих ног и кисть. Напомним, Романа Костомарова в начале января госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена произошли поражение части головного мозга и два инсульта. Недавно стало известно, что Костомарову удалили трахеостому, фигурист находится в сознании.
ТАСС / Никитченко Елена