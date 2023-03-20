Лайф нашёл особняк, где живёт хозяйка Wildberries Бакальчук
Владелица Wildberries Бакальчук арендует особняк в премиальном посёлке в Переделкине
Дом, где живёт семья Татьяны Бакальчук. Фото © LIFE
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук с супругом Владиславом живут в премиальном коттеджном посёлке "Стольное" в Переделкине. Как узнал Лайф, дома здесь стоят от 90 миллионов рублей до миллиарда.
По нашим данным, владеет землёй под особняком Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья, а Бакальчуки, скорее всего, снимают дом. Кстати, стоимость аренды жилья в посёлке — около двух миллионов рублей в месяц.
Отец Татьяны Бакальчук Владимир Ким и её сестра Мария Куликова занимают хай-тек-особняки на территории иннограда "Сколково". Это ультрасовременное поселение из-за его странной формы часто называют "жилой спиралью". Аренда дома обойдётся примерно в 400 тысяч рублей в месяц. В продаже такой недвижимости пока нет.
Лайф смог попасть на территорию и заснять коттедж, где живёт Владимир Ким. В посёлке его знают: ранней осенью он традиционно раздаёт яблоки соседям.
Коттедж семьи Бакальчук в иннограде "Сколково". Видео © LIFE
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Ранее компания Бакальчук оказалась в центре скандала: 14 марта владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Они штурмовали офис и угрожали закрытием в знак протеста. Не получив объяснений, ряд точек действительно закрылся. На ситуацию внимание обратили в Госдуме, а также в Министерстве труда и Минпромторге. После шумихи компания Wildberries начала возвращать списанные с сотрудников деньги за штрафы. Из-за этого скандала депутаты Госдумы намерены разработать отдельный законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Назвать его могут, кстати, в честь Бакальчук.