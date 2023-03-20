Лайф нашёл особняк, где живёт хозяйка Wildberries Бакальчук

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук с супругом Владиславом живут в премиальном коттеджном посёлке "Стольное" в Переделкине. Как узнал Лайф, дома здесь стоят от 90 миллионов рублей до миллиарда.

По нашим данным, владеет землёй под особняком Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья, а Бакальчуки, скорее всего, снимают дом. Кстати, стоимость аренды жилья в посёлке — около двух миллионов рублей в месяц.

Отец Татьяны Бакальчук Владимир Ким и её сестра Мария Куликова занимают хай-тек-особняки на территории иннограда "Сколково". Это ультрасовременное поселение из-за его странной формы часто называют "жилой спиралью". Аренда дома обойдётся примерно в 400 тысяч рублей в месяц. В продаже такой недвижимости пока нет.

Лайф смог попасть на территорию и заснять коттедж, где живёт Владимир Ким. В посёлке его знают: ранней осенью он традиционно раздаёт яблоки соседям.