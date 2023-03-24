Херш: США связывались с исполнителями взрывов на "Северных потоках" ещё в 2021 году
Возможность подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" рассматривалась США ещё два года назад — в 2021-м. Как выяснил автор расследования о диверсиях, американский журналист Сеймур Херш, уже тогда советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями. Заявление он сделал в беседе с китайской газетой China Daily.
"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году, до Рождества, советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — сказал журналист.
Напомним, диверсия на газопроводах была совершена в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. Пулитцеровский лауреат заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. В Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку, однако эта версия не выдерживает никакой критики.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard