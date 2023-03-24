Херш: США связывались с исполнителями взрывов на "Северных потоках" ещё в 2021 году

Возможность подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" рассматривалась США ещё два года назад — в 2021-м. Как выяснил автор расследования о диверсиях, американский журналист Сеймур Херш, уже тогда советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями. Заявление он сделал в беседе с китайской газетой China Daily.