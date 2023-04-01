Захарова: Жду, когда WSJ потребует выслать из РФ всех американских журналистов и посла США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила появившуюся информацию о том, что экс-президенту США Дональду Трампу будут предъявлены "многочисленные обвинения" в фальсификации деловой документации, и как минимум одно из них — в уголовном преступлении.

"Жду, когда редакция The Wall Street Journal потребует выслать из России всех американских журналистов и посла США в ответ на творящийся в Америке разгул демократии", — с иронией написала Захарова в телеграм-канале.