Захарова: Жду, когда WSJ потребует выслать из РФ всех американских журналистов и посла США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила появившуюся информацию о том, что экс-президенту США Дональду Трампу будут предъявлены "многочисленные обвинения" в фальсификации деловой документации, и как минимум одно из них — в уголовном преступлении.
"Жду, когда редакция The Wall Street Journal потребует выслать из России всех американских журналистов и посла США в ответ на творящийся в Америке разгул демократии", — с иронией написала Захарова в телеграм-канале.
По данным AP, Трамп явится в суд во вторник, 4 апреля, и тогда будет официально оглашено обвинительное заключение.
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам экс-глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает.
Лайф также писал, что корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
VK / МИД РФ