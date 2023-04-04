Пелевин не откажется от выступлений после подрыва Татарского, несмотря на угрозы

Российский писатель, лауреат премии "Национальный бестселлер – 2021" Александр Пелевин заявил, что он и его коллеги уже на протяжении долгого времени регулярно получают угрозы. Тем не менее литератор не воспринимает данные сообщения всерьёз.

"Это продолжается не первый день, угрозы приходят уже год и мне, и [журналистке и поэтессе] Ане Долгаревой, и много кому из наших. Стоит понимать, что перед реальными терактами угрозы обычно не присылают. Если человек хочет кого-то убить, он не будет его об этом предупреждать, скорее всего. Как правило, такие люди хотят запугать, написать неприятные слова, сделав тем самым приятно себе. К угрозам в Сети стоит относиться как к информационному шуму", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он отметил, что на территории России существует разветвлённая агентурная сеть из оппозиционно настроенных граждан и "хороших русских". Несмотря на недавний теракт, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), писатель не собирается прекращать публичную деятельность, организаторы ближайших мероприятий уже позаботились об усилении мер безопасности.

Что касается отношения к антигосударственным элементам, то, по словам Пелевина, с ними нужно "прекращать либеральничать", так как очевидно, что они могут выступать как оружие в руках противника.