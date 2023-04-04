Депутат Кузнецов сравнил убитого военкора Татарского с героем "Тихого Дона"

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что военный корреспондент Владлен Татарский был человеком, пережившим все сложности, с которыми столкнулись люди после госпереворота на Украине. В интервью Лайфу политик также рассказал о последнем разговоре с журналистом.

Депутат Дмитрий Кузнецов рассказал о последнем разговоре с Владленом Татарским. Видео © LIFE

Кузнецов справедливо заявил, что к каждому военкору нельзя приставить охранника. С Владленом Татарским депутат сотрудничал в течение нескольких месяцев, а официальный статус помощника журналист получил совсем недавно.

"Это (получение статуса помощника. — Прим. Лайфа), конечно, было большое событие. Потому что понятно: человек, который поднялся из гущи гражданской войны, после ополчения... Это абсолютный герой "Тихого Дона", — сказал депутат.