Гоблин Пучков вспомнил Сталина после плясок "бесов" вокруг молящейся у лавры девушки

Недавнему резонансному ролику, на котором украинские раскольники пляшут вокруг молящейся прихожанки канонической УПЦ, не стоит удивляться. Публицист, блогер и актёр озвучки Дмитрий Пучков (Гоблин) напомнил, что притеснения православия начались на Украине давно и поддерживаются властью.

"Там вся страна давным-давно уже рехнулась и пребывает в состоянии перманентного психоза. Как в церквях говорят, всё это одержимые бесами. Это вот они, типичные. То, что происходит с этой лаврой, с монастырём… Все уже забыли, наверное, как совсем недавно гражданин Зеленский лишил гражданства 14 человек из православной церкви тамошней. Лишил гражданства, выпер. Неужели вы думаете, они на этом остановятся?" — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что захваченных раскольниками храмов куда больше, чем одна Киево-Печерская лавра, а сами корни происходящего лежат "сильно глубже". Причём Пучков удивлён, как можно было отдать украинское православие "бывшему капитану турецкой армии под руководством Вашингтона" (патриарху Константинопольскому Варфоломею), который "выдаёт томосы какие-то". Гоблин напомнил об опыте бывшего генсека СССР Иосифа Сталина, который "слал всех лесом и делал всё в пользу своей советской православной церкви".

"То какой-то баран некие решения принимает во вред нашему православию, то внутри Украины эти черти резвятся. Как вы это допускаете, что это такое вообще?" — возмутился блогер.

Причём проукраинская позиция канонической церкви неудивительна, добавил он, а девушке из нашумевшего видеоролика молитва вряд ли поможет, так как мирские дела решаются мирским путём.