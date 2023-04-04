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4 апреля, 15:48

Гоблин Пучков вспомнил Сталина после плясок "бесов" вокруг молящейся у лавры девушки

Гоблин Пучков вспомнил Сталина после плясок вокруг молящейся певчей у лавры

Недавнему резонансному ролику, на котором украинские раскольники пляшут вокруг молящейся прихожанки канонической УПЦ, не стоит удивляться. Публицист, блогер и актёр озвучки Дмитрий Пучков (Гоблин) напомнил, что притеснения православия начались на Украине давно и поддерживаются властью.

"Там вся страна давным-давно уже рехнулась и пребывает в состоянии перманентного психоза. Как в церквях говорят, всё это одержимые бесами. Это вот они, типичные. То, что происходит с этой лаврой, с монастырём… Все уже забыли, наверное, как совсем недавно гражданин Зеленский лишил гражданства 14 человек из православной церкви тамошней. Лишил гражданства, выпер. Неужели вы думаете, они на этом остановятся?" — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что захваченных раскольниками храмов куда больше, чем одна Киево-Печерская лавра, а сами корни происходящего лежат "сильно глубже". Причём Пучков удивлён, как можно было отдать украинское православие "бывшему капитану турецкой армии под руководством Вашингтона" (патриарху Константинопольскому Варфоломею), который "выдаёт томосы какие-то". Гоблин напомнил об опыте бывшего генсека СССР Иосифа Сталина, который "слал всех лесом и делал всё в пользу своей советской православной церкви".

"То какой-то баран некие решения принимает во вред нашему православию, то внутри Украины эти черти резвятся. Как вы это допускаете, что это такое вообще?" возмутился блогер.

Причём проукраинская позиция канонической церкви неудивительна, добавил он, а девушке из нашумевшего видеоролика молитва вряд ли поможет, так как мирские дела решаются мирским путём.

Ранее по Сети разлетелись кадры, на которых певчая хора Киево-Печерской лавры молится на коленях, а вокруг неё танцует толпа раскольников — противников канонической церкви. Позже её поднял и увёл неизвестный человек.

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Напомним, власти Украины начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть помещения обители до 29 марта. Позднее настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест, а накануне стало известно, что украинский режим планирует разорвать договор аренды с членами Почаевской Свято-Успенской лавры. Владыка Климент призвал ко всеукраинской молитве в связи с событиями в лавре.

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VK / Дмитрий Пучков

Матвей Константинов
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