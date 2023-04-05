В США сравнили страну с "адской дырой" из "Голодных игр" и рассказали, сколько осталось Америке

США находятся в плачевном состоянии, до которого страну довели американские правящие элиты. Такое мнение выразил обозреватель издания American Thinker Брайан Джундеф, отметив, что существованию государства грозит опасность.

"Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года", — пишет автор.

В своей статье Джундеф называет США "адской дырой" и сравнивает Соединённые Штаты с государством из вселенной "Голодных игр". По его словам, истеблишмент Штатов также устанавливает правила, основываясь на собственной прихоти, разоряя при этом экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто попытается помешать этому.