В США сравнили страну с "адской дырой" из "Голодных игр" и рассказали, сколько осталось Америке
American Thinker: Через три года США исполнится 250 лет, империи дольше не живут
США находятся в плачевном состоянии, до которого страну довели американские правящие элиты. Такое мнение выразил обозреватель издания American Thinker Брайан Джундеф, отметив, что существованию государства грозит опасность.
"Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года", — пишет автор.
В своей статье Джундеф называет США "адской дырой" и сравнивает Соединённые Штаты с государством из вселенной "Голодных игр". По его словам, истеблишмент Штатов также устанавливает правила, основываясь на собственной прихоти, разоряя при этом экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто попытается помешать этому.
Обозреватель отметил, что политики не только не пытаются затормозить упадок страны, но, наоборот, "давят газ в пол". Особенно остро это проявилось в ситуации с уголовным преследованием экс-президента США Дональда Трампа, когда Демократическая партия решила устранить политического оппонента с помощью судебной системы, заключил Джундеф.
Напомним, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Бывший лидер США прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Спустя почти два часа он смог покинуть здание суда и вернуться в резиденцию в штате Флорида. Формальный арест с политика был снят. Прошедшие слушания он назвал шокирующими, однако "без сюрпризов". А выступая с заявлением, заметил, что США "катятся в ад".
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