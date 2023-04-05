Врач испугался за сердце МакSим из-за "лечения запрещёнкой" после возвращения с "того света"

Певица МакSим (Марина Абросимова) рискует здоровьем, распивая алкоголь и увлекаясь кальяном, так как после ковида это всё противопоказано и может негативно сказаться на сердце, сосудистой системе и лёгких. Об этом Лайфу сказал врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя срывы концертов исполнительницы и посещение ею баров.

Певицу МакSим застукали в баре с кальяном и бутылкой после сорванных концертов и слухов о беременности. Видео © Super

"После ковида, да ещё тяжёлого, с поражением сосудистого русла лёгких, курить — не просто вредно, а опасно. У неё, судя по хронике болезни, было тотальное, почти 100%-ное поражение лёгочного русла крови, наверняка ещё и другие органы пострадали, а значит, все функции снизились", — объяснил он.

Одышка — одно из последствий коронавируса, а ведь выступление на сцене подразумевает физическую и эмоциональную работу, отметил доктор. Кроме того, певица сейчас на гормонах после болезни и уже набрала лишний вес, что создаёт нагрузку на сердце и лёгкие, продолжил Звонков.

"Когда начинается приём гормональных стероидов, их нужно отменять не резко, а постепенно. И чем дольше их пить, тем дольше с них нужно слезать. Возможно, что в случае с МакSим — до года, а это приводит к ожирению. Теперь ей нужно обязательно худеть. Каждые лишние 10 килограммов — это всё равно что носить с собой ведро воды", — заключил медик.

Напомним, певицу МакSим (Марину Абросимову) заметили в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности. В заведении крепкий алкоголь не продают, поэтому исполнительница принесла его с собой.