Врач испугался за сердце МакSим из-за "лечения запрещёнкой" после возвращения с "того света"
Врач Звонков предрёк МакSим проблемы с сердцем и лёгкими из-за кальяна
МакSим. Фото © VK / Марина Максимова
Певица МакSим (Марина Абросимова) рискует здоровьем, распивая алкоголь и увлекаясь кальяном, так как после ковида это всё противопоказано и может негативно сказаться на сердце, сосудистой системе и лёгких. Об этом Лайфу сказал врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя срывы концертов исполнительницы и посещение ею баров.
Певицу МакSим застукали в баре с кальяном и бутылкой после сорванных концертов и слухов о беременности. Видео © Super
"После ковида, да ещё тяжёлого, с поражением сосудистого русла лёгких, курить — не просто вредно, а опасно. У неё, судя по хронике болезни, было тотальное, почти 100%-ное поражение лёгочного русла крови, наверняка ещё и другие органы пострадали, а значит, все функции снизились", — объяснил он.
Одышка — одно из последствий коронавируса, а ведь выступление на сцене подразумевает физическую и эмоциональную работу, отметил доктор. Кроме того, певица сейчас на гормонах после болезни и уже набрала лишний вес, что создаёт нагрузку на сердце и лёгкие, продолжил Звонков.
"Когда начинается приём гормональных стероидов, их нужно отменять не резко, а постепенно. И чем дольше их пить, тем дольше с них нужно слезать. Возможно, что в случае с МакSим — до года, а это приводит к ожирению. Теперь ей нужно обязательно худеть. Каждые лишние 10 килограммов — это всё равно что носить с собой ведро воды", — заключил медик.
Напомним, певицу МакSим (Марину Абросимову) заметили в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности. В заведении крепкий алкоголь не продают, поэтому исполнительница принесла его с собой.
Летом 2021 года певицу МакSим буквально вернули с "того света". Из-за осложнений после коронавируса она была в таком состоянии, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. 27 июня артистку из-за поражения 80% лёгких перевели на ЭКМО. Врачи говорили, что этот метод лечения используется для очень тяжёлых больных, а выживает один из десяти пациентов. Чудо или нет, но в августе Марине стало лучше, её вывели из комы. 13 августа артистку выписали, и она отправилась в паломничество по Крыму.