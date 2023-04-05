В РПЦ заявили о разочаровании Зеленским из-за изгнания монахов и "бесов" у Лавры
Многие граждане искренне верили, что украинский лидер Владимир Зеленский не станет трогать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), так как в начале президентства он не придерживался линии своего предшественника Петра Порошенко. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Говоря о событиях, которые сейчас разворачиваются в стенах Киево-Печерской лавры, он заявил, что, по всей вероятности, ничего положительного в развитии данного сюжета ждать не стоит. Он напомнил, что Зеленский в начале президентства пытался дистанцироваться от всего того, что делал Порошенко, в частности, и от историй с национальной церковью, и люди верили, что УПЦ трогать не будут. Но спустя время ситуация в корне изменилась.
"С ноября прошлого года ситуация резко изменилась, и давление на общегосударственном уровне, на уровне центральной власти возросло в разы. И поэтому, к сожалению, этот вектор очень чёткий, и он предполагает только усиление гонений, давления, испытаний. Это значит, что люди будут жить под этим прессом, кто-то будет мужественно ему сопротивляться, кто-то, наверное, не выдержит", — заключил Легойда.
Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, но те никуда не ушли. Монахи обратились в суд, который отказался отложить изгнание священнослужителей до рассмотрения иска. Сам настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест. Позже стало известно о возможном захвате кафедрального собора в городе Хмельницком и планах Киева разорвать договор аренды и с членами Почаевской Свято-Успенской лавры.
ТАСС / James Mcgill / SOPA Images via ZUMA Press Wire