В РПЦ заявили о разочаровании Зеленским из-за изгнания монахов и "бесов" у Лавры

Многие граждане искренне верили, что украинский лидер Владимир Зеленский не станет трогать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), так как в начале президентства он не придерживался линии своего предшественника Петра Порошенко. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Говоря о событиях, которые сейчас разворачиваются в стенах Киево-Печерской лавры, он заявил, что, по всей вероятности, ничего положительного в развитии данного сюжета ждать не стоит. Он напомнил, что Зеленский в начале президентства пытался дистанцироваться от всего того, что делал Порошенко, в частности, и от историй с национальной церковью, и люди верили, что УПЦ трогать не будут. Но спустя время ситуация в корне изменилась.