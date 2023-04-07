Депутат Нилов: Госдума не остановится на запрете лишь жидкостей для вейпов

Законопроект о запрете жидкостей для вейпов — это лишь первый шаг на пути полного исключения из продажи электронных сигарет. Об этом в интервью нашим коллегам из "Вечерней Москвы" рассказал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Пока законопроект, который парламентарии планируют рассмотреть уже 11 апреля, предполагает наложить табу на продажу вейпов и их составных частей для несовершеннолетних. Под запрет попадут в том числе и безникотиновые ароматизированные жидкости для электронных сигарет, усиливающие зависимость.