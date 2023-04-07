Депутат Нилов: Госдума не остановится на запрете лишь жидкостей для вейпов
Законопроект о запрете жидкостей для вейпов — это лишь первый шаг на пути полного исключения из продажи электронных сигарет. Об этом в интервью нашим коллегам из "Вечерней Москвы" рассказал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
Пока законопроект, который парламентарии планируют рассмотреть уже 11 апреля, предполагает наложить табу на продажу вейпов и их составных частей для несовершеннолетних. Под запрет попадут в том числе и безникотиновые ароматизированные жидкости для электронных сигарет, усиливающие зависимость.
Нилов отметил, что ЛДПР готова поддержать любые инициативы, которые приведут к снижению продаж и потребления вейпов, причём не только среди несовершеннолетних, но и взрослого населения страны. По его словам, фракция выступала с подобной инициативой ещё в январе 2022 года.
Напомним, что ещё в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить вопрос возможного запрета вейпов для детей. Инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве, а премьер Михаил Мишустин пообещал рассмотреть инициативу, сформировав позицию правительства. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.
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