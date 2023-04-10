Тимофей Ви раскрыл главный просчёт блогерши-миллиардерши Лерчек, который подвёл её под суд

В России легко отследить неуплату налогов благодаря цифровым технологиям, поэтому блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) наверняка знала, что за ней придут. Об этом рассказал гость программы "Дайте сказать!", международный эксперт в области цифровых государственных коммуникаций Тимофей Васильев (Тимофей Ви).

Тимофей Ви рассказал о неуплате налогов блогером Лерчек. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Сейчас инструменты цифровизации ФНС показывают, что всех можно скриптом очень хорошо обработать и показать, кто платит налоги, кто нет. Я уверен, что та же Лерчек абсолютно всё знала и понимала, что рано или поздно к ней придут", — сказал он.

По его словам, если в 90-х годах ещё можно было надеяться, что дело по неуплате налогов спустят на тормозах, потому что некому будет его раскручивать и доводить до конца, то сейчас глупо надеяться на случайность. Тимофей Ви подчеркнул, что для легального ведения бизнеса не нужно никаких "особенных телодвижений", для регистрации в качестве самозанятого или ИП не потребуется космических сумм.

Эксперт добавил, что участники марафонов в блогосфере легко обманываются. Они за свои деньги получают лишь эффект плацебо, а не долгосрочный результат. А главное — все советы от блогеров, как правило, примитивны и берутся из открытых источников, откуда бесплатно любой желающий может получить информацию.