Тимофей Ви раскрыл главный просчёт блогерши-миллиардерши Лерчек, который подвёл её под суд
Тимофей Ви уверен, что Лерчек сознательно не платила налоги
В России легко отследить неуплату налогов благодаря цифровым технологиям, поэтому блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) наверняка знала, что за ней придут. Об этом рассказал гость программы "Дайте сказать!", международный эксперт в области цифровых государственных коммуникаций Тимофей Васильев (Тимофей Ви).
Тимофей Ви рассказал о неуплате налогов блогером Лерчек. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Сейчас инструменты цифровизации ФНС показывают, что всех можно скриптом очень хорошо обработать и показать, кто платит налоги, кто нет. Я уверен, что та же Лерчек абсолютно всё знала и понимала, что рано или поздно к ней придут", — сказал он.
По его словам, если в 90-х годах ещё можно было надеяться, что дело по неуплате налогов спустят на тормозах, потому что некому будет его раскручивать и доводить до конца, то сейчас глупо надеяться на случайность. Тимофей Ви подчеркнул, что для легального ведения бизнеса не нужно никаких "особенных телодвижений", для регистрации в качестве самозанятого или ИП не потребуется космических сумм.
Эксперт добавил, что участники марафонов в блогосфере легко обманываются. Они за свои деньги получают лишь эффект плацебо, а не долгосрочный результат. А главное — все советы от блогеров, как правило, примитивны и берутся из открытых источников, откуда бесплатно любой желающий может получить информацию.
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Напомним, Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. При этом Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. Также против пары возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, их счета арестованы. Блогерше временно запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций.
YouTube / "Дайте сказать!"