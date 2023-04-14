На Украине назначили нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назначил нового и.о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал Максим Остапенко, он раньше возглавлял "Хортицу" в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом министр написал в телеграм-канале.