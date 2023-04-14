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14 апреля, 08:18

На Украине назначили нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"

Врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назначил нового и.о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал Максим Остапенко, он раньше возглавлял "Хортицу" в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом министр написал в телеграм-канале.

  • Назначение нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". Фото © Telegram / Tkachenko.UA
    Назначение нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". Фото © Telegram / Tkachenko.UA
  • Назначение нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". Фото © Telegram / Tkachenko.UA
    Назначение нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". Фото © Telegram / Tkachenko.UA

Назначение нового врио гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра". Фото © Telegram / Tkachenko.UA

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"Хочу представить нового и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении", — говорится в сообщении.

В Госдуме приняли заявление, осуждающее действия киевского режима по уничтожению УПЦ

В Госдуме приняли заявление, осуждающее действия киевского режима по уничтожению УПЦ

Напомним, этой весной начались гонения на каноническую УПЦ на Украине. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре.

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Telegram / Tkachenko.UA

Светлана Оперук
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