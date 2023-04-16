Пять человек погибли и 78 пострадали в боях между военными в Судане за день
Количество погибших и пострадавших в результате вооружённых столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования сегодня превысило 80 человек, сообщил телеканал Asharq со ссылкой на Комитет врачей страны.
По данным медиков, сегодня, 16 апреля, в столкновениях между военными пять человек погибли, ещё 78 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, в Судане начались вооружённые столкновения между армией и спецназом. Их возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Вчера стороны вели бои за контроль над аэропортом в Хартуме, в итоге армия оттеснила оттуда спецназ и поразила их лагерь в Омдурмане. Позже главнокомандующий Вооружёнными силами Судана подписал указ о роспуске сил быстрого реагирования. Ранее было известно о 56 погибших и 595 пострадавших.
ТАСС / АР / Marwan Ali