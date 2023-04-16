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16 апреля, 14:58

Пять человек погибли и 78 пострадали в боях между военными в Судане за день

Количество погибших и пострадавших в результате вооружённых столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования сегодня превысило 80 человек, сообщил телеканал Asharq со ссылкой на Комитет врачей страны.

По данным медиков, сегодня, 16 апреля, в столкновениях между военными пять человек погибли, ещё 78 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

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Напомним, в Судане начались вооружённые столкновения между армией и спецназом. Их возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Вчера стороны вели бои за контроль над аэропортом в Хартуме, в итоге армия оттеснила оттуда спецназ и поразила их лагерь в Омдурмане. Позже главнокомандующий Вооружёнными силами Судана подписал указ о роспуске сил быстрого реагирования. Ранее было известно о 56 погибших и 595 пострадавших.

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ТАСС / АР / Marwan Ali

Николь Вербер
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