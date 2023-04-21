СК занялся поиском админов пабликов "Рёдана"

Следственный комитет РФ инициировал блокировку в соцсетях публикаций, касающихся неформальной молодёжной группировки "Рёдан", чтобы не допускать нарушений общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ГСУ СК по Москве на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой.

"Для недопущения дальнейшего массового нарушения общественного порядка <...> инициированы проведение оперативно-разыскных мероприятий и блокировка публикаций в социальных сетях", — говорится в ответе.