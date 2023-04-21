СК занялся поиском админов пабликов "Рёдана"
СК РФ инициировал блокировку публикаций из-за связанных с "Рёданом" беспорядков
Следственный комитет РФ инициировал блокировку в соцсетях публикаций, касающихся неформальной молодёжной группировки "Рёдан", чтобы не допускать нарушений общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ГСУ СК по Москве на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой.
"Для недопущения дальнейшего массового нарушения общественного порядка <...> инициированы проведение оперативно-разыскных мероприятий и блокировка публикаций в социальных сетях", — говорится в ответе.
В марте парламентарий направила обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить группы в соцсетях, связанные с субкультурой "ЧВК Рёдан", а также выявить их организаторов.
Напомним, движение стало известно после массовых драк, которые произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Рёдан" не несёт ничего хорошего и назвал это псевдосубкультурой.
ТАСС / Дмитрий Рогулин