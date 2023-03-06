Без паники: Почему подростков тянет в "Рёдан" и стоит ли родителям опасаться
Психолог Долгих объяснила интерес подростков к "Рёдану", "офникам" и прочим субкультурам
Доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии, кандидат психологических наук Александра Долгих в эфире радио "Комсомольская правда" объяснила, почему подростки интересуются субкультурами и вступают в различные группы.
"В подростковом возрасте школа не вызывает никакого интереса сама по себе, учёба, это значит, что мы его лишили любой возможности получения жгучих эмоций каких-либо — негативных, позитивных — потому что школа побоку, и даже если родители ругаются, он знает, какие лишения существуют, привыкает к тому, как в семье система наказания и поощрения работает, и у него огромная пустота внутри, незаполненная", — пояснила эксперт.
Ребёнку неоткуда черпать эмоции и некуда их девать, поэтому он пустится на поиски, в особенности чего-то простого и доступного. Особенно привлекательно в субкультуре то, что у каждой группы всегда есть чёткие правила — это своего рода зона безопасности, отметила специалист. Например, нужно покрасить волосы, заклеить зуб — следовать "инструкции".
"Так было с любыми девиантными асоциальными группами, в которые вовлекали подростков, и в обычные группы. Он это понимает — это всё доступно, спокойно для него — и входит", — рассказала психолог.
При этом там он получает большое количество эмоций, которых не испытывал до сих пор, чувствует силу в этом объединении и становится ведомым. Поэтому стоит следить за тем, куда дальше уведёт подростка эта субкультура, что предложит ему референтная группа, к которой он будет прислушиваться.
"Нужно следить и стремиться, чтобы у подростка были разные варианты самореализации. И если это не макраме и не коклюшки, должно быть что-то, где он может самореализоваться, а главное, где родитель может ему сказать: да, ты молодец, я тобой горжусь, ты крутой, ты делаешь большие успехи", — заключила Долгих.
Ранее Лайф уже рассказывал, что "Рёдан" захватила волна хайпа. Движение стало известно после массовых драк, которые произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России. В Роскомнадзоре пообещали проверить сообщения о новой субкультуре. Дмитрий Песков заявил, что "Рёдан" не несёт ничего хорошего и назвал это псевдосубкультурой. При этом движение стало распространяться в Белоруссии и на Украине.
VK / "Рёдан"