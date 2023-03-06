Без паники: Почему подростков тянет в "Рёдан" и стоит ли родителям опасаться

Доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии, кандидат психологических наук Александра Долгих в эфире радио "Комсомольская правда" объяснила, почему подростки интересуются субкультурами и вступают в различные группы.

"В подростковом возрасте школа не вызывает никакого интереса сама по себе, учёба, это значит, что мы его лишили любой возможности получения жгучих эмоций каких-либо — негативных, позитивных — потому что школа побоку, и даже если родители ругаются, он знает, какие лишения существуют, привыкает к тому, как в семье система наказания и поощрения работает, и у него огромная пустота внутри, незаполненная", — пояснила эксперт.

Ребёнку неоткуда черпать эмоции и некуда их девать, поэтому он пустится на поиски, в особенности чего-то простого и доступного. Особенно привлекательно в субкультуре то, что у каждой группы всегда есть чёткие правила — это своего рода зона безопасности, отметила специалист. Например, нужно покрасить волосы, заклеить зуб — следовать "инструкции".

"Так было с любыми девиантными асоциальными группами, в которые вовлекали подростков, и в обычные группы. Он это понимает — это всё доступно, спокойно для него — и входит", — рассказала психолог.

При этом там он получает большое количество эмоций, которых не испытывал до сих пор, чувствует силу в этом объединении и становится ведомым. Поэтому стоит следить за тем, куда дальше уведёт подростка эта субкультура, что предложит ему референтная группа, к которой он будет прислушиваться.