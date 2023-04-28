Следствие проявило снисхождение к миллиардерше Блиновской после признания вины

Суд в Москве решит вопрос об избрании меры пресечения для блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей в виде налогов. Следствие, несмотря на попытку побега из страны, не настаивает на заключении миллиардерши под стражу и согласно на домашний арест, рассказали в столичной прокуратуре.