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28 апреля, 11:08

Следствие проявило снисхождение к миллиардерше Блиновской после признания вины

Следствие просит суд заключить блогера Блиновскую под домашний арест

<p>Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Суд в Москве решит вопрос об избрании меры пресечения для блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей в виде налогов. Следствие, несмотря на попытку побега из страны, не настаивает на заключении миллиардерши под стражу и согласно на домашний арест, рассказали в столичной прокуратуре.

"В ближайшее время с участием представителя Прокуратуры города Москвы Пресненский районный суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста", говорится в тексте.

Водитель Блиновской заявил, что не знал о планах блогерши бежать из страны

Водитель Блиновской заявил, что не знал о планах блогерши бежать из страны

Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до семи лет лишения свободы. Сегодня ей изберут меру пресечения. Блиновская признала вину.

Татьяна Миссуми
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