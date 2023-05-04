Польша решила топить угрожающие Baltic Pipe суда
Кабмин Польши разрешил военным топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe
Правительство Польши приняло закон, позволяющий военным потоплять вражеские суда, несущие угрозу газопроводу Baltic Pipe. Он проходит через Данию между Норвегией и Польшей.
По данным Reuters, санкция действительна "в исключительных ситуациях", если другие варианты исчерпаны. Перед тем как закон вступит в силу, его должен будет одобрить парламент страны.
В публикации также отмечается, что год назад страна была отрезана от поставок российского газа и сейчас зависит от импорта СПГ и поставок трубопроводного газа из Норвегии.
Ранее российский посол в Дании сообщил, что в королевстве отвергают любые взаимодействия с РФ по расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток". Напомним, подрыв произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ сбросили ответственность на некую "проукраинскую группировку".
ТАСС / ZUMA