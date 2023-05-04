Польша решила топить угрожающие Baltic Pipe суда

Правительство Польши приняло закон, позволяющий военным потоплять вражеские суда, несущие угрозу газопроводу Baltic Pipe. Он проходит через Данию между Норвегией и Польшей.

По данным Reuters, санкция действительна "в исключительных ситуациях", если другие варианты исчерпаны. Перед тем как закон вступит в силу, его должен будет одобрить парламент страны.