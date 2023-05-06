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6 мая, 10:40

Опубликованы первые фото с места подрыва машины Захара Прилепина

<p>Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © <a href="https://t.me/sledcom_press/6650" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал первое фото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области. Кадр появился в телеграм-канале ведомства.

На нём видно, что авто в результате взрыва сильно пострадало и перевернулось. Также видна воронка рядом с машиной. По данным телеграм-канала SHOT, Прилепина госпитализируют в одну из московских клиник. Он в сознании, но его состояние оценивается как тяжёлое, у политика и писателя сильно травмированы ноги.

  • Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
    Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
  • Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
    Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
  • Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
    Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
  • Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT
    Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © SHOT

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Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва машины с Прилепиным

Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва машины с Прилепиным

Ранее Лайф писал о том, что днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Этот факт подтвердили в МВД. Предварительно, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". Об этом же заявил и глава Нижегородской области. В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.

Стала известна мощность взрывчатки, с помощью которой подорвали автомобиль Прилепина

Стала известна мощность взрывчатки, с помощью которой подорвали автомобиль Прилепина

Иван Косицын
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  • Захар Прилепин
  • Происшествия
  • Нижегородская область

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