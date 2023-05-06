Опубликованы первые фото с места подрыва машины Захара Прилепина

На нём видно, что авто в результате взрыва сильно пострадало и перевернулось. Также видна воронка рядом с машиной. По данным телеграм-канала SHOT, Прилепина госпитализируют в одну из московских клиник. Он в сознании, но его состояние оценивается как тяжёлое, у политика и писателя сильно травмированы ноги.