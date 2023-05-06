Опубликованы первые фото с места подрыва машины Захара Прилепина
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал первое фото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области. Кадр появился в телеграм-канале ведомства.
На нём видно, что авто в результате взрыва сильно пострадало и перевернулось. Также видна воронка рядом с машиной. По данным телеграм-канала SHOT, Прилепина госпитализируют в одну из московских клиник. Он в сознании, но его состояние оценивается как тяжёлое, у политика и писателя сильно травмированы ноги.
Ранее Лайф писал о том, что днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Этот факт подтвердили в МВД. Предварительно, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". Об этом же заявил и глава Нижегородской области. В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.