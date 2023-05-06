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6 мая, 12:33

К могиле Юдашкина возложили венки от Медведева, Малахова и Киркорова

К могиле Юдашкина на Троекуровском кладбище возложили венок от Путина

<p>Могила Валентина Юдашкина. Обложка © LIFE</p>

Могила Валентина Юдашкина. Обложка © LIFE

Могилу художника-модельера Валентина Юдашкина буквально засыпали цветами. На кадрах, снятых Лайфом, видно множество белых и красных роз.

Могила Валентина Юдашкина. Видео © LIFE

Также к могиле кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве возложили венки в том числе от президента России Владимира Путина, от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и его супруги, телеведущего Андрея Малахова и певца Филиппа Киркорова.

Ранее прошла церемония прощания с Юдашкиным. Среди пришедших проститься с кутюрье были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певица Алла Пугачёва, телеведущий Леонид Якубович, певцы Николай Басков и Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев и другие. После этого Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.

Иван Косицын
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