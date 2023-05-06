К могиле Юдашкина возложили венки от Медведева, Малахова и Киркорова
К могиле Юдашкина на Троекуровском кладбище возложили венок от Путина
Могила Валентина Юдашкина. Обложка © LIFE
Могилу художника-модельера Валентина Юдашкина буквально засыпали цветами. На кадрах, снятых Лайфом, видно множество белых и красных роз.
Могила Валентина Юдашкина. Видео © LIFE
Также к могиле кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве возложили венки в том числе от президента России Владимира Путина, от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и его супруги, телеведущего Андрея Малахова и певца Филиппа Киркорова.
Ранее прошла церемония прощания с Юдашкиным. Среди пришедших проститься с кутюрье были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певица Алла Пугачёва, телеведущий Леонид Якубович, певцы Николай Басков и Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев и другие. После этого Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.