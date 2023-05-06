К могиле Юдашкина возложили венки от Медведева, Малахова и Киркорова

Также к могиле кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве возложили венки в том числе от президента России Владимира Путина, от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и его супруги, телеведущего Андрея Малахова и певца Филиппа Киркорова.