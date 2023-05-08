Путин провёл беседу с прибывшим в Россию президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин провёл беседу с прибывшим в Россию президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча прошла в Кремле.
Ранее сообщалось, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ. Завтра он будет участвовать в торжествах, посвящённых Дню Победы.
Таким образом, для участия в праздновании Дня Победы прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин приглашал президента Туркмении.
Kremlin.ru