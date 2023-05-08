Президент РФ Владимир Путин провёл беседу с прибывшим в Россию президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча прошла в Кремле.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ. Завтра он будет участвовать в торжествах, посвящённых Дню Победы.