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8 мая, 18:00

Путин провёл беседу с прибывшим в Россию президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин провёл беседу с прибывшим в Россию президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча прошла в Кремле.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ. Завтра он будет участвовать в торжествах, посвящённых Дню Победы.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Таким образом, для участия в праздновании Дня Победы прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин приглашал президента Туркмении.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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