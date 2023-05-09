Путин и Мирзиёев обсудили вопросы партнёрства по приоритетным направлениям

Многоплановое партнёрство между Россией и Узбекистаном будет продолжено. Эти и другие вопросы стратегического сотрудничества обсудили на встрече 8 мая президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание уделено расширению многопланового практического сотрудничества по приоритетным направлениям", — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность проектов кооперации предприятий Узбекистана и РФ, в том числе в контексте работы межправительственной комиссии. Высокую оценку глав государств получила международная выставка "Иннопром", состоявшаяся в Ташкенте в апреле.

Российский лидер также поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума. В финале встречи лидеры обменялись поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Они "тепло пожелали ветеранам, дружественным народам мира благополучия и процветания".