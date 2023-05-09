Путин и Мирзиёев обсудили вопросы партнёрства по приоритетным направлениям
Путин и Мирзиёев обсудили стратегическое партнёрство и союзничество
Многоплановое партнёрство между Россией и Узбекистаном будет продолжено. Эти и другие вопросы стратегического сотрудничества обсудили на встрече 8 мая президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание уделено расширению многопланового практического сотрудничества по приоритетным направлениям", — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность проектов кооперации предприятий Узбекистана и РФ, в том числе в контексте работы межправительственной комиссии. Высокую оценку глав государств получила международная выставка "Иннопром", состоявшаяся в Ташкенте в апреле.
Российский лидер также поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума. В финале встречи лидеры обменялись поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Они "тепло пожелали ветеранам, дружественным народам мира благополучия и процветания".
Ранее Лайф писал, что для участия в праздновании Дня Победы в Москву прибыли лидеры шести соседних республик. Это президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, а также премьер Армении. Главы первых двух уже побывали в Тверской области, где возложили венки к мемориалу подо Ржевом. Также Владимир Путин приглашал президента Туркмении.