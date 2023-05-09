Акция "Бессмертный полк" прошла в Москве в онлайн-формате

Москвичи приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в этом году прошла в онлайн-формате. Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны можно было увидеть на билбордах, информационных мониторах в поездах метро и по телевидению.

Участники акции могли выбрать один из вариантов. Некоторые москвичи накануне празднования Дня Победы разместили на машинах фотографии своих родных –ветеранов ВОВ. Другие напечатали портреты героев на одежде. Некоторые предпочли выложить биографию участника ВОВ или специальной военной операции на личных страницах в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйполк. Портреты ветеранов также транслировали с городских светодиодных экранов и медиа-фасадов по всей России.