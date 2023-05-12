Полянский: СБ ООН проведёт неформальное заседание по теме гонений на УПЦ 12 мая
Неформальное заседание по проблеме гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), организуемое Россией, запланировано на 12 мая. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Завтра, 12 мая, в 17:00 по Москве пройдёт наша "Формула Арриа" (неформальное заседание СБ) по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине", — написал дипломат в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В свою очередь Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.