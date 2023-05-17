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17 мая, 13:36

Захару Прилепину сделают ещё одну операцию

Состояние Захара Прилепина остаётся стабильным, врачи приняли решение о проведении ещё одной операции. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

"Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении ещё одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии", — говорится в сообщении.

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Напомним, 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение: автомобиль, в котором он ехал, взорвался в Нижегородской области. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. Сам Прилепин уже сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления. Однако его лечение займёт минимум ещё шесть месяцев, политику заново придётся проходить медкомиссию, чтобы оказаться на передовой.

Обложка ©

Getty Images / Leonardo Cendamo

Александра Вишнякова
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