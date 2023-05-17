Захару Прилепину сделают ещё одну операцию

Состояние Захара Прилепина остаётся стабильным, врачи приняли решение о проведении ещё одной операции. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

"Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении ещё одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии", — говорится в сообщении.