Захару Прилепину сделают ещё одну операцию
Состояние Захара Прилепина остаётся стабильным, врачи приняли решение о проведении ещё одной операции. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.
"Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении ещё одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии", — говорится в сообщении.
Напомним, 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение: автомобиль, в котором он ехал, взорвался в Нижегородской области. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. Сам Прилепин уже сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления. Однако его лечение займёт минимум ещё шесть месяцев, политику заново придётся проходить медкомиссию, чтобы оказаться на передовой.
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