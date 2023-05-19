В Индонезии отказались от идеи ввести ограничения для российских туристов
Зампосла Индонезии: Для туристов из России не будут вводить ограничения
Власти Индонезии не будут вводить квоты и ограничения для туристов из России. Об этом заявил зампосла Индонезии в РФ Берлиан Хелми.
"Нет, [не будет] никаких ограничений для туристов, в том числе из России", — приводит ТАСС его слова.
По словам дипломата, власти Индонезии, наоборот, работают над увеличением туристического потока в страну. Также Хелми рассказал, что его страна откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы в другие города России. Как он уточнил, все соглашения уже достигнуты.
"Да, мы откроем прямое авиасообщение с Джакартой. Сначала откроем рейс Джакарта – Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск", — поведал заместитель посла.
Как сообщал Лайф ранее, власти индонезийского Бали усилили контроль за туристами, которые нарушают условия пребывания на острове. Например, в марте Индонезия за раз депортировала с острова 47 человек, в их числе 13 россиян. Позже эту меру применили ещё к четырём россиянам. Причинами для депортации также бывают и другие нарушения. Так, россиянина выдворили за фото голым на фоне священного вулкана. Ещё двух россиян внесли в чёрный список и депортировали с Бали за употребление наркотиков. Сообщалось, что из-за поведения туристов на Бали могут отказаться от массового туризма и ввести систему квот для приезжих.
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