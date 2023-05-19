В Индонезии отказались от идеи ввести ограничения для российских туристов

Власти Индонезии не будут вводить квоты и ограничения для туристов из России. Об этом заявил зампосла Индонезии в РФ Берлиан Хелми.

"Нет, [не будет] никаких ограничений для туристов, в том числе из России", — приводит ТАСС его слова.

По словам дипломата, власти Индонезии, наоборот, работают над увеличением туристического потока в страну. Также Хелми рассказал, что его страна откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы в другие города России. Как он уточнил, все соглашения уже достигнуты.