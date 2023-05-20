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20 мая, 15:23

В пресс-службе Прилепина рассказали, как изменилось его состояние после операции

Пресс-служба Прилепина: Состояние писателя позволяет начать реабилитацию

Состояние писателя Захара Прилепина, пережившего покушение 6 мая, после прошедшей вчера операции стабильное и позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации. Об этом заявила его пресс-служба.

"Состояние Захара Прилепина после прошедшей вчера операции стабильное", — говорится в сообщении.

Сейчас по рекомендации медиков 47-летний Прилепин остаётся в палате интенсивной терапии. После хирургического вмешательства он уже стал при помощи медиков занимать сидячее положение.

Захару Прилепину провели ещё одну операцию

Захару Прилепину провели ещё одну операцию

Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено в Нижегородской области: автомобиль, в котором он ехал, взорвался. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он привёл в действие дистанционно. Прилепин сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления.

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VK / Захар Прилепин

Никита Осипов
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