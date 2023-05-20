В пресс-службе Прилепина рассказали, как изменилось его состояние после операции
Пресс-служба Прилепина: Состояние писателя позволяет начать реабилитацию
Состояние писателя Захара Прилепина, пережившего покушение 6 мая, после прошедшей вчера операции стабильное и позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации. Об этом заявила его пресс-служба.
"Состояние Захара Прилепина после прошедшей вчера операции стабильное", — говорится в сообщении.
Сейчас по рекомендации медиков 47-летний Прилепин остаётся в палате интенсивной терапии. После хирургического вмешательства он уже стал при помощи медиков занимать сидячее положение.
Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено в Нижегородской области: автомобиль, в котором он ехал, взорвался. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он привёл в действие дистанционно. Прилепин сообщил о планах вернуться в зону СВО после выздоровления.
VK / Захар Прилепин