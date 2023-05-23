Песков: Путин не планирует экстренный Совбез из-за ДРГ в Белгородской области

У президента России Владимира Путина нет планов проводить экстренное совещание Совета безопасности из-за событий в Белгородской области. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, специального [заседания Совбеза Путин] не собирается проводить, <...> специального в планах нет", — сказал он журналистам.