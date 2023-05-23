Песков: Путин не планирует экстренный Совбез из-за ДРГ в Белгородской области
У президента России Владимира Путина нет планов проводить экстренное совещание Совета безопасности из-за событий в Белгородской области. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, специального [заседания Совбеза Путин] не собирается проводить, <...> специального в планах нет", — сказал он журналистам.
Вместе с тем Песков добавил, что ближе к концу недели состоится регулярное совещание.
Как уже писал Лайф, 22 мая стало известно, что на территорию Белгородской области заявилась украинская ДРГ. Об этом незамедлительно проинформировали президента России Владимира Путина. По последним данным Лайфа, удалось ликвидировать 39 диверсантов и взять в плен несколько человек. Несмотря на это, пострадавших среди мирных жителей избежать не удалось. В регионе ввели режим КТО. Возбуждены уголовные дела.