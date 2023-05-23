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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 12:27
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Из эпицентра боёв с украинской ДРГ под Белгородом вывезли около 100 человек

Гладков сообщил, что 100 жителей вывезены из Глотова и Козинок под Белгородом

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Около ста мирных жителей было вывезено из сёл Глотово и Козинка в Белгородской области после вчерашнего вторжения украинских диверсантов на территорию региона. Об этом рассказал областной губернатор Вячеслав Гладков.

"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьёвым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается. Так, доставили в больницу раненую женщину из Козинок, у неё "осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости", уточнил Гладков. Её состояние оценивается как средней тяжести.

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Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область. В Кремле считают целью нападения отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано более 70 диверсантов. По последним данным, пострадали 12 мирных жителей. В регионе был введён режим КТО. Сейчас пограничники выдавили остатки диверсионной группы на Украину.

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Татьяна Миссуми
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