Из эпицентра боёв с украинской ДРГ под Белгородом вывезли около 100 человек
Гладков сообщил, что 100 жителей вывезены из Глотова и Козинок под Белгородом
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Около ста мирных жителей было вывезено из сёл Глотово и Козинка в Белгородской области после вчерашнего вторжения украинских диверсантов на территорию региона. Об этом рассказал областной губернатор Вячеслав Гладков.
"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьёвым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается. Так, доставили в больницу раненую женщину из Козинок, у неё "осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости", уточнил Гладков. Её состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область. В Кремле считают целью нападения отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано более 70 диверсантов. По последним данным, пострадали 12 мирных жителей. В регионе был введён режим КТО. Сейчас пограничники выдавили остатки диверсионной группы на Украину.