Из эпицентра боёв с украинской ДРГ под Белгородом вывезли около 100 человек

Около ста мирных жителей было вывезено из сёл Глотово и Козинка в Белгородской области после вчерашнего вторжения украинских диверсантов на территорию региона. Об этом рассказал областной губернатор Вячеслав Гладков.

"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьёвым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", — написал он в телеграм-канале.