Мать актёра Кирилла Канахина, уехавшего на Украину и вступившего в нацбатальон "Азов"*, подтвердила, что её сын может быть среди украинских диверсантов, проникнувших в Белгородскую область.

"Да, вроде похож. Ну не знаю, я ж не была там. По фотографии похож", — сказала Валентина Павловна журналисту РИА "Новости", отвечая на вопрос, узнаёт ли она на кадрах своего сына.

Женщина добавила, что не помнит, когда ей последний раз звонил Канахин. По её словам, контакт с ним давно утерян.