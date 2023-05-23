Мать узнала актёра-диверсанта из "Глухаря" на видео украинской ДРГ из Белгородской области
Мать узнала Кирилла Канахина по видео с диверсантами в Белгородской области
Кирилл Канахин (справа) участвовал в вылазке диверсантов на территорию Белгородской области. Скриншот © Telegram / TrackANaziMerc
Мать актёра Кирилла Канахина, уехавшего на Украину и вступившего в нацбатальон "Азов"*, подтвердила, что её сын может быть среди украинских диверсантов, проникнувших в Белгородскую область.
"Да, вроде похож. Ну не знаю, я ж не была там. По фотографии похож", — сказала Валентина Павловна журналисту РИА "Новости", отвечая на вопрос, узнаёт ли она на кадрах своего сына.
Женщина добавила, что не помнит, когда ей последний раз звонил Канахин. По её словам, контакт с ним давно утерян.
Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. В Кремле считают целью нападения отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. По последним данным, пострадали 12 мирных жителей. В регионе введён режим КТО, зачистка территории от диверсантов продолжается. Среди них замечен актёр из "Глухаря" Кирилл Канахин, уже известный вылазкой в Брянскую область, и солист неонацистской блэк-метал-группы "Молот Гитлера" Алексей Лёвкин.
* Запрещённая в России террористическая организация.