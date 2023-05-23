США не одобряли передачу переданной Киеву техники третьим сторонам

Вашингтон не одобрял передачу поставленной Киеву техники каким-либо третьим военизированным формированиям. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы можем подтвердить, что Правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам — военизированным формированиям, не входящим в состав Вооружённых сил Украины", — сказал Райдер на брифинге.

Кроме того, Украина не запрашивала подобных поставок, добавил представитель военного ведомства США. Американская сторона продолжает следить за поступающими сообщениями.