США не одобряли передачу переданной Киеву техники третьим сторонам
Пентагон: США не одобряли передачу поставленной Украине техники третьим сторонам
Вашингтон не одобрял передачу поставленной Киеву техники каким-либо третьим военизированным формированиям. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Мы можем подтвердить, что Правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам — военизированным формированиям, не входящим в состав Вооружённых сил Украины", — сказал Райдер на брифинге.
Кроме того, Украина не запрашивала подобных поставок, добавил представитель военного ведомства США. Американская сторона продолжает следить за поступающими сообщениями.
Ранее Лайф писал, что в Брюсселе поругались министры иностранных дел Германии и Венгрии. Анналена Бербок и Петер Сийярто устроили перепалку из-за новой помощи Украине и ситуации с банком ОТР.