Песков ответил на заявление главы СНБО Украины об угрозе для регионов РФ
В Кремле негативно восприняли слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что некоторые российские регионы не могут быть в безопасности после атаки диверсантов на Белгородскую область.
"Негативно", — ответил он на вопрос журналистов о том, как в Кремле реагируют на такие заявления.
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Напомним, 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали довольно сдержанно, призвав отказаться от эскалации.
ТАСС / Михаил Терещенко