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30 мая, 09:29

Один из сбитых в Подмосковье дронов упал в 200 метрах от дома блогерши Лерчек

Один из сбитых в Подмосковье беспилотных летательных аппаратов упал в 200 метрах от дома семьи блогеров Чекалиных — Лерчек и её мужа Артёма. Об этом сообщает SHOT.

Падение дрона в посёлке Ильинка в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Дрон рухнул в коттеджном посёлке "Ильинка Лейнхаус". По данным телеграм-канала, в результате никто не пострадал. Территория посёлка оцеплена оперативными и экстренными службами.

Территория коттеджного посёлка "Ильинка". Видео © LIFE

В телефоне мужа Лерчек нашли компромат на подруг блогерши и "должностных лиц"

В телефоне мужа Лерчек нашли компромат на подруг блогерши и "должностных лиц"

Напомним, что утром 30 мая украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве, Лайф публиковал видео с ним. Также сообщалось о взрыве в доме на улице Атласова в поселении Московский Новой Москвы. На земле были найдены части беспилотника. Чуть позже был атакован дом на Профсоюзной улице, где аппарат врезался в окно на 16-м этаже. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека.

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LIFE

Илья Суриков
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