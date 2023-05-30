Москвич при эвакуации из-за атаки дрона прихватил с собой бутылку шампанского

Невозмутимость москвичей на фоне попытки Киева атаковать столицу России нашла подтверждение в действиях ещё одного жителя Белокаменной.

Житель дома на Ленинском проспекте во время эвакуации прихватил с собой бутылку шампанского. Видео © Mash

Мужчина при эвакуации из квартиры из-за утренней атаки дронов на столицу взял с собой бутылку шампанского. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.