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30 мая, 09:58

Москвич при эвакуации из-за атаки дрона прихватил с собой бутылку шампанского

Невозмутимость москвичей на фоне попытки Киева атаковать столицу России нашла подтверждение в действиях ещё одного жителя Белокаменной.

Житель дома на Ленинском проспекте во время эвакуации прихватил с собой бутылку шампанского. Видео © Mash

Мужчина при эвакуации из квартиры из-за утренней атаки дронов на столицу взял с собой бутылку шампанского. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Также Лайф рассказывал, что в Москве три девушки даже не проснулись, когда в окно залетел украинский ударный дрон.

Собянин: Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи начинают возвращаться в дома

Собянин: Эвакуированные из-за атаки дронов москвичи начинают возвращаться в дома

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что было повреждено несколько зданий. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.

Обложка ©

Mash

Иван Косицын
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