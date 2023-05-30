Москвич при эвакуации из-за атаки дрона прихватил с собой бутылку шампанского
Невозмутимость москвичей на фоне попытки Киева атаковать столицу России нашла подтверждение в действиях ещё одного жителя Белокаменной.
Житель дома на Ленинском проспекте во время эвакуации прихватил с собой бутылку шампанского. Видео © Mash
Мужчина при эвакуации из квартиры из-за утренней атаки дронов на столицу взял с собой бутылку шампанского. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Также Лайф рассказывал, что в Москве три девушки даже не проснулись, когда в окно залетел украинский ударный дрон.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что было повреждено несколько зданий. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.