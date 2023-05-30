Герой России предположил, что было целью атаки дронов на Москву

Украинская атака дронов на Москву и Московскую область была предпринята, чтобы посеять панику среди россиян. В этом убеждён Герой России Олег Крюков.

По его словам, пока не известно, какие именно "птички" запускал Киев, но уже совершенно очевидно, что этой атакой украинцы хотели спровоцировать панические настроения среди россиян. Крюков напомнил, что сейчас во многих регионах страны запрещено запускать беспилотники, поэтому любой летательный аппарат в конечном счёте будет сбит системой ПВО. Это касается не только Москвы, Подмосковья, Петербурга, но и других регионов.