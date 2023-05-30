Герой России предположил, что было целью атаки дронов на Москву
Герой России Крюков: Москву и область атаковали дроны, чтобы посеять панику
Украинская атака дронов на Москву и Московскую область была предпринята, чтобы посеять панику среди россиян. В этом убеждён Герой России Олег Крюков.
По его словам, пока не известно, какие именно "птички" запускал Киев, но уже совершенно очевидно, что этой атакой украинцы хотели спровоцировать панические настроения среди россиян. Крюков напомнил, что сейчас во многих регионах страны запрещено запускать беспилотники, поэтому любой летательный аппарат в конечном счёте будет сбит системой ПВО. Это касается не только Москвы, Подмосковья, Петербурга, но и других регионов.
"Террористам достаточно запустить любой аппарат, который летает, и тем самым вызвать панику среди населения. Цель любого теракта — не столько разрушения, а намерение породить панику. Поэтому нам сейчас важно понимать, что эти действия — не более чем провокация", — сказал Крюков в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал.