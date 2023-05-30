Начинкой атаковавших Москву дронов оказались старые советские снаряды
SHOT: Атаковавшие Москву дроны несли советские кумулятивные заряды
Кумулятивный заряд КЗ-6 на врезавшемся в дом беспилотнике. Обложка © T.me / SHOT
Беспилотники, при помощи которых Украина устроила атаку дронов на Москву утром 30 мая, несли кумулятивные заряды, произведённые в СССР 36 лет назад. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, речь идёт о зарядах КЗ-6, выпущенных в 1987 году (внутри смесь тротила с гексогеном). Такие используются для пробивания защитных бронированных конструкций.
Как сообщалось ранее, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".