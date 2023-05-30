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30 мая, 14:20

Начинкой атаковавших Москву дронов оказались старые советские снаряды

SHOT: Атаковавшие Москву дроны несли советские кумулятивные заряды

<p>Кумулятивный заряд КЗ-6 на врезавшемся в дом беспилотнике. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52147" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кумулятивный заряд КЗ-6 на врезавшемся в дом беспилотнике. Обложка © T.me / SHOT

Беспилотники, при помощи которых Украина устроила атаку дронов на Москву утром 30 мая, несли кумулятивные заряды, произведённые в СССР 36 лет назад. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, речь идёт о зарядах КЗ-6, выпущенных в 1987 году (внутри смесь тротила с гексогеном). Такие используются для пробивания защитных бронированных конструкций.

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Как сообщалось ранее, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Иван Косицын
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