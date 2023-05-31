В Госдуме предложили ввести выплаты за ущерб при атаке дронов

Фракция "Новые люди" в Государственной думе готовит законопроект, который позволит гражданам получать страховые выплаты при повреждении их имущества в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Первый заместитель руководителя фракции и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в среду заявил об этом журналистам.

В настоящее время повреждение имущества граждан в результате падения летательных аппаратов, включая беспилотники, считается страховым случаем только в том случае, если оно не связано с боевыми действиями. Однако если атаку дронов признают терактом или боевыми действиями, то страховые компании могут отказать в выплате согласно статье 964 Гражданского кодекса РФ.