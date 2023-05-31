В Госдуме предложили ввести выплаты за ущерб при атаке дронов
Депутат Даванков: Госдума рассмотрит законопроект о выплатах из-за атак дронов
Фракция "Новые люди" в Государственной думе готовит законопроект, который позволит гражданам получать страховые выплаты при повреждении их имущества в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Первый заместитель руководителя фракции и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в среду заявил об этом журналистам.
В настоящее время повреждение имущества граждан в результате падения летательных аппаратов, включая беспилотники, считается страховым случаем только в том случае, если оно не связано с боевыми действиями. Однако если атаку дронов признают терактом или боевыми действиями, то страховые компании могут отказать в выплате согласно статье 964 Гражданского кодекса РФ.
"Поэтому мы во фракции готовим законопроект, согласно которому граждане будут иметь право на получение страховых выплат от повреждения их имущества в результате падения дронов", — отметил Даванков.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В результате атаки несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто из граждан серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
LIFE