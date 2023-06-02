Показавшая видео работы Patriot жена "киевского Эскобара" отправлена под домашний арест

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест на два месяца украинскую певицу Инну Воронову за то, что она снимала работу ПВО. Об этом сообщает местное издание "Страна" со ссылкой на адвоката артистки Богдана Хмельницкого.

По словам юриста, сторона защиты будет обжаловать решение о круглосуточном домашнем аресте "матери двух несовершеннолетних детей".

"Мы просили суд, чтобы он присудил личное обязательство Вороновой, но, как видим, суд принял другое решение", — заявил он.

Также защитник отметил, что открыт вопрос о том, как действовать в случае воздушной тревоги, ведь суд постановил что Воронова не имеет права покидать свой дом.