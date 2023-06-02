Показавшая видео работы Patriot жена "киевского Эскобара" отправлена под домашний арест
Суд в Киеве отправил под домашний арест певицу, выложившую видео с работой ПВО
Украинская певица Инна Воронова. Обложка © Telegram / "Политика Страны"
Соломенский суд Киева отправил под домашний арест на два месяца украинскую певицу Инну Воронову за то, что она снимала работу ПВО. Об этом сообщает местное издание "Страна" со ссылкой на адвоката артистки Богдана Хмельницкого.
По словам юриста, сторона защиты будет обжаловать решение о круглосуточном домашнем аресте "матери двух несовершеннолетних детей".
"Мы просили суд, чтобы он присудил личное обязательство Вороновой, но, как видим, суд принял другое решение", — заявил он.
Также защитник отметил, что открыт вопрос о том, как действовать в случае воздушной тревоги, ведь суд постановил что Воронова не имеет права покидать свой дом.
"Что ей делать в случае угрозы, куда ей бежать со своими детьми", — поинтересовался адвокат.
Напомним, певица опубликовала в своих соцсетях видео работы киевских систем ПВО, после чего нарвалась на массу оскорблений и угроз. В итоге девушке пришлось всё удалять и выкладывать новый ролик — уже с извинениями. Примечательно, что Инна Воронова является бывшей женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого — "киевского Эскобара", задержанного летом 2022 года за продажу кокаина. Он поставлял наркотики высокопоставленным украинским чиновникам.
16 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударом "Кинжала" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. По данным СМИ, уничтожить ЗРК получилось благодаря воздушной засаде.