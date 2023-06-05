"Зависит от размера культи": Врач рассказал, как Костомарова будут готовить к протезированию
Врач Осипов — о протезировании Костомарова: "Надо правильно подготовить культи"
Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как будет проходить протезирование российского фигуриста Романа Костомарова. По словам медика, установка искусственных конечностей — процесс весьма длительный и непростой.
"Чтобы провести протезирование, нужно подготовить культи, правильно их сформировать. В настоящее время подбор протезов проходит строго индивидуально: в зависимости от сформировавшейся культи, её размера и формы", — отметил медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Современные протезы, как указал Осипов, позволяют человеку не только ходить, но и заниматься спортом. Их подбор происходит поэтапно. К примеру, есть биомеханические аппараты, буквально повторяющие реальные движения человека. Также есть нейропротезы, которые подключаются к головному мозгу. Врач убеждён, что у олимпийского чемпиона быстро получится привыкнуть к новым конечностям, так как он обладает огромной силой воли и выносливостью.
По данным РИА "Новости", Костомарову установят протезы уже через один-два месяца. Как утверждается, сейчас состояние 46-летнего спортсмена, который всё ещё находится в больнице, стабильно как в физическом, так и в психологическом плане.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося сепсиса врачи вынуждены были провести несколько операций по ампутации. Недавно он впервые вышел на связь после госпитализации. Сейчас олимпиец испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей и продолжает тренировки по восстановлению мышц. Однако, несмотря на усилия врачей, Костомарова долго не удавалось вывести из состояния депрессии.
ТАСС / Пётр Ковалёв