"Зависит от размера культи": Врач рассказал, как Костомарова будут готовить к протезированию

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как будет проходить протезирование российского фигуриста Романа Костомарова. По словам медика, установка искусственных конечностей — процесс весьма длительный и непростой.

"Чтобы провести протезирование, нужно подготовить культи, правильно их сформировать. В настоящее время подбор протезов проходит строго индивидуально: в зависимости от сформировавшейся культи, её размера и формы", — отметил медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Современные протезы, как указал Осипов, позволяют человеку не только ходить, но и заниматься спортом. Их подбор происходит поэтапно. К примеру, есть биомеханические аппараты, буквально повторяющие реальные движения человека. Также есть нейропротезы, которые подключаются к головному мозгу. Врач убеждён, что у олимпийского чемпиона быстро получится привыкнуть к новым конечностям, так как он обладает огромной силой воли и выносливостью.