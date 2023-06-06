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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 14:03

Милонов призвал судить производителей ядовитого сидра как убийц

Милонов призвал судить производителей "Мистера Сидра" как убийц

Производителей спиртного напитка "Мистер Сидр", которым отравились десятки людей в ряде российских регионов, надо судить как убийц. С таким призывом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мы не должны делать им никакой скидки на то, что у них якобы "аппарат сломался". Они виновны в убийстве людей — причём убийстве массовом! Вот ровно столько, сколько их погибло — столько и должно быть вменено им в вину!" — подчеркнул он в беседе с РИА ФАН.

По мнению парламентария, здесь нельзя говорить о дисциплинарной ответственности или административном наказании. Речь идёт о преступной халатности, которая привела к жертвам, заключил Милонов.

В Госдуме предложили способ исключить отравления ядовитым алкоголем
В Госдуме предложили способ исключить отравления ядовитым алкоголем

Напомним, в ряде российских регионов десятки людей отравились сидром. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших от отравления сидром выросло до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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