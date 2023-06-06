"Мы не должны делать им никакой скидки на то, что у них якобы "аппарат сломался". Они виновны в убийстве людей — причём убийстве массовом! Вот ровно столько, сколько их погибло — столько и должно быть вменено им в вину!" — подчеркнул он в беседе с РИА ФАН.