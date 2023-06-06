Устроившего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение

Москвичу Сергею Глазову, который в декабре 2021 года устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский", назначили принудительное лечение. Такое решение принял столичный городской суд.

"Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осуждённого от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение", — пишет ТАСС со ссылкой на суд.