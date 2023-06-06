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6 июня, 19:17

Устроившего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение

Суд назначил принудительное лечение москвичу, устроившему стрельбу в столичном МФЦ

Москвичу Сергею Глазову, который в декабре 2021 года устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский", назначили принудительное лечение. Такое решение принял столичный городской суд.

"Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осуждённого от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение", — пишет ТАСС со ссылкой на суд.

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Напомним, что 7 декабря Глазов открыл огонь в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё несколько пострадало, в том числе десятилетний ребёнок. Глазова задержали, а после отправили в СИЗО. На допросе он заявил, что боевой пистолет был ему необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Позднее москвича признали невменяемым.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова
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