Пушилин: В Артёмовске нет ни одного украинского преступника

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг распространяемые Киевом сообщения об "украинском присутствии" в Артёмовске (украинское название Бахмут), назвал их мифом. По его словам, Киев вводит людей в заблуждение.

"Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артёмовск хоть в какой-то части [находится под контролем Украины] — абсолютно нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Пушилин напомнил, что аналогичная ситуация складывалась с донецким аэропортом, когда украинцы "удерживали" его в СМИ на протяжении долгого времени, хотя никого из "киборгов" там уже не было. Кроме того, такая же ситуация повторилась и в Соледаре. Врио главы ДНР рассказал, что уже лично объезжал Артёмовск, кроме того, с визитом город посетил и заместитель председателя кабмина Марат Хуснуллин, который оценил возможности восстановления объектов.