Пушилин: В Артёмовске нет ни одного украинского преступника
Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг распространяемые Киевом сообщения об "украинском присутствии" в Артёмовске (украинское название Бахмут), назвал их мифом. По его словам, Киев вводит людей в заблуждение.
"Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артёмовск хоть в какой-то части [находится под контролем Украины] — абсолютно нет", — приводит его слова РИА "Новости".
Пушилин напомнил, что аналогичная ситуация складывалась с донецким аэропортом, когда украинцы "удерживали" его в СМИ на протяжении долгого времени, хотя никого из "киборгов" там уже не было. Кроме того, такая же ситуация повторилась и в Соледаре. Врио главы ДНР рассказал, что уже лично объезжал Артёмовск, кроме того, с визитом город посетил и заместитель председателя кабмина Марат Хуснуллин, который оценил возможности восстановления объектов.
Несмотря на всё это, уточнил Пушилин, украинский режим всё ещё продолжает демонстрировать, что Артёмовск хоть в какой-то части находится под их контролем. При этом он добавил, что бойцы ВСУ пытаются как-то улучшить свои позиции на подступах к городу, однако все их попытки пресекаются российскими военными.
Ранее Лайф уже рассказывал, что ВСУ попытались прорвать оборону под Артёмовском, однако их попытка оказалось неудачной. В ходе боёв бойцы подразделений ВС России уничтожили до 415 украинских военных. Кроме того, наш "Солнцепек" сжёг под городом украинские опорные пункты.
Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", авиация и артиллерия Южной группировки войск. 23 мая Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Руководитель республики поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное".
ТАСС