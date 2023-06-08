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8 июня, 10:25

Песков сообщил, что в планах у Путина пока нет посещения Херсонской области

Президент Владимир Путин пока не планирует посещение зоны подтопления после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом в беседе с журналистами в четверг проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент таких планов нет", сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зону подтопления попали 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе и Новая Каховка, где ввели режим ЧС. По последним данным, число пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС превысило 40 человек. Подтверждена гибель пятерых.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Каховская ГЭС
  • Херсонская область

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