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9 июня, 12:32

В воронежском вузе объяснили, почему не прервали занятия после прилёта дрона в соседний дом

Воронежский университет не прервал экзамены после прилёта дрона в соседний дом

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Сергеев</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Сергеев

Воронежский государственный университет не стал прерывать экзамены, когда в соседнюю многоэтажку влетел беспилотник. Об этом пресс-служба учреждения рассказала "Газете.ru".

"Нас это не коснулось. Сейчас в любом случае сессия. И как экзамены идут, так и идут. Их никто, я думаю, не будет прерывать. Рабочий день у нас точно так же идёт", — говорится в заявлении.

В университете подчеркнули, что к ним на территорию ничего не прилетело, всё спокойно, поэтому оснований для отмены экзаменов нет, студенты по домам распущены не были.

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Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадали три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата попал на камеры. Жилой дом получил повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты отремонтируют здание в кратчайшие сроки. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП, в СК РФ заявили, что атака БПЛА была спланирована в интересах руководства Украины.

Татьяна Миссуми
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