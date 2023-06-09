В воронежском вузе объяснили, почему не прервали занятия после прилёта дрона в соседний дом
Воронежский университет не прервал экзамены после прилёта дрона в соседний дом
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Воронежский государственный университет не стал прерывать экзамены, когда в соседнюю многоэтажку влетел беспилотник. Об этом пресс-служба учреждения рассказала "Газете.ru".
"Нас это не коснулось. Сейчас в любом случае сессия. И как экзамены идут, так и идут. Их никто, я думаю, не будет прерывать. Рабочий день у нас точно так же идёт", — говорится в заявлении.
В университете подчеркнули, что к ним на территорию ничего не прилетело, всё спокойно, поэтому оснований для отмены экзаменов нет, студенты по домам распущены не были.
Напомним, сегодня утром беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадали три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата попал на камеры. Жилой дом получил повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты отремонтируют здание в кратчайшие сроки. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП, в СК РФ заявили, что атака БПЛА была спланирована в интересах руководства Украины.