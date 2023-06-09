В воронежском вузе объяснили, почему не прервали занятия после прилёта дрона в соседний дом

Воронежский государственный университет не стал прерывать экзамены, когда в соседнюю многоэтажку влетел беспилотник. Об этом пресс-служба учреждения рассказала "Газете.ru".

"Нас это не коснулось. Сейчас в любом случае сессия. И как экзамены идут, так и идут. Их никто, я думаю, не будет прерывать. Рабочий день у нас точно так же идёт", — говорится в заявлении.