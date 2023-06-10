Сальдо: Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле

Врио губернатора добавил, что глава государства поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, а также оказать жителям Херсонской области всю необходимую помощь, как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья. Сальдо заверил, что вся собственность будет восстановлена в полном объёме таким образом, чтобы "люди не почувствовали, что они остались одиноки".