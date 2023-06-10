Сальдо: Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле
Ситуация в Херсонской области, где Каховская ГЭС оказалась разрушена в результате украинской атаки, находится на контроле президента России Владимира Путина. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
"Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит. Сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Врио губернатора добавил, что глава государства поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, а также оказать жителям Херсонской области всю необходимую помощь, как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья. Сальдо заверил, что вся собственность будет восстановлена в полном объёме таким образом, чтобы "люди не почувствовали, что они остались одиноки".
Как уже рассказывал Лайф, дамба Каховской ГЭС была разрушена 6 июня в результате ударов ВСУ. Из-за повреждений затопило 35 населённых пунктов. Спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей, в том числе 235 детей, однако без жертв не обошлось. Восемь человек погибли. Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Врио главы региона Сальдо также сообщил, что Днепр войдёт в привычное русло уже к 16 июня.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ