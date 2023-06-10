Сейчас самый удобный момент для того, чтобы повесить многие мировые преступления на президента Украины Владимира Зеленского. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что ЦРУ уведомляло Бельгию о роли Украины в диверсии на "Северных потоках".

"Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти", — написала дипломат в своём телеграм-канале.