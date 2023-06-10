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10 июня, 09:41

"Лучшего козла отпущения не найти": Захарова предложила повесить убийство Кеннеди на Зеленского

Захарова предложила США обвинить Зеленского в убийстве Джона Кеннеди

Сейчас самый удобный момент для того, чтобы повесить многие мировые преступления на президента Украины Владимира Зеленского. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что ЦРУ уведомляло Бельгию о роли Украины в диверсии на "Северных потоках".

"Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Песков заявил, что "дело нечисто" в расследовании по "Северным потокам"

Песков заявил, что "дело нечисто" в расследовании по "Северным потокам"

Ранее Лайф сообщал, что через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в конце сентября прошлого года ЦРУ уведомило военную разведку Бельгии о предполагаемой роли Украины в совершённой диверсии.

Напомним, диверсии на газопроводах были совершены в сентябре 2022-го. Европейские власти уже на протяжении года расследуют инцидент, ищут подозреваемых и виновных в атаке. Между тем американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование, согласно которому организацией теракта занимался Вашингтон. С выводами согласился и президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что правда рано или поздно обязательно вскроется. При этом Белый дом отверг участие США в ЧП и переложил вину на некую проукраинскую группировку.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Николь Вербер
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