"Лучшего козла отпущения не найти": Захарова предложила повесить убийство Кеннеди на Зеленского
Захарова предложила США обвинить Зеленского в убийстве Джона Кеннеди
Сейчас самый удобный момент для того, чтобы повесить многие мировые преступления на президента Украины Владимира Зеленского. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что ЦРУ уведомляло Бельгию о роли Украины в диверсии на "Северных потоках".
"Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в конце сентября прошлого года ЦРУ уведомило военную разведку Бельгии о предполагаемой роли Украины в совершённой диверсии.
Напомним, диверсии на газопроводах были совершены в сентябре 2022-го. Европейские власти уже на протяжении года расследуют инцидент, ищут подозреваемых и виновных в атаке. Между тем американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование, согласно которому организацией теракта занимался Вашингтон. С выводами согласился и президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что правда рано или поздно обязательно вскроется. При этом Белый дом отверг участие США в ЧП и переложил вину на некую проукраинскую группировку.
ТАСС / Пётр Ковалёв