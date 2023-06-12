В Минздраве рассказали, как организовывают помощь пострадавшей от затопления Херсонской области

Министерство здравоохранения России совместно с региональным минздравом организовывает помощь в Херсонской области. Так, более десяти бригад скорой в настоящий момент находятся в зоне подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минздрава РФ.







"Минздрав России совместно с региональным минздравом организовывает помощь в Херсонской области. В зоне подтопления задействованы 12 бригад скорой помощи, в режиме повышенной готовности находятся ещё 29", — говорится в сообщении.

Предметы первой необходимости, продукты питания и бутилированная вода доставлены в Алёшковскую центральную районную больницу. Также оказывается медпомощь жителям, находящимся в ПВР. Для усиления кадров в Херсонскую область привлечены медики из других регионов РФ и выпускники Генического медколледжа. В ведомстве подчеркнули, что во всех лечебных организациях, на постах в пунктах временного размещения и у мобильных бригад имеется запас на два месяца из лекарств и медматериалов. Кроме того, в ПВР в Скадовске и Железном Порту начали проводить вакцинацию против инфекционных заболеваний.