В Минздраве рассказали, как организовывают помощь пострадавшей от затопления Херсонской области
Минздрав: 12 бригад скорой помощи находятся в зоне подтопления под Херсоном
Министерство здравоохранения России совместно с региональным минздравом организовывает помощь в Херсонской области. Так, более десяти бригад скорой в настоящий момент находятся в зоне подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минздрава РФ.
"Минздрав России совместно с региональным минздравом организовывает помощь в Херсонской области. В зоне подтопления задействованы 12 бригад скорой помощи, в режиме повышенной готовности находятся ещё 29", — говорится в сообщении.
Предметы первой необходимости, продукты питания и бутилированная вода доставлены в Алёшковскую центральную районную больницу. Также оказывается медпомощь жителям, находящимся в ПВР. Для усиления кадров в Херсонскую область привлечены медики из других регионов РФ и выпускники Генического медколледжа. В ведомстве подчеркнули, что во всех лечебных организациях, на постах в пунктах временного размещения и у мобильных бригад имеется запас на два месяца из лекарств и медматериалов. Кроме того, в ПВР в Скадовске и Железном Порту начали проводить вакцинацию против инфекционных заболеваний.
В регион уже прибыли эпидемиологи и инфекционисты. Также при содействии Минздрава РФ прибудут 30 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в составе врачей-терапевтов, педиатров и психологов. Помимо этого, в Херсонскую область планируется доставить микробиологическую мобильную лабораторию для проведения медосмотров и обследования населения.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области. Затопленными оказались 35 населённых пунктов и свыше 23 тысяч жилых домов. В результате ЧП погибло восемь человек. Ожидается, что Днепр войдёт в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. При этом власти Новой Каховки сообщили, что вода уже почти полностью ушла с городских улиц.
ТАСС / МЧС России