День рождения зубной щётки, День борьбы с наркотиками, Акулина Гречишница: какие праздники и приметы 26 июня Сегодня мы мысленно благодарим древних изобретателей, которые подарили нам один из неотъемлемых предметов современной цивилизации. Также во всём мире сегодня проходят акции, посвящённые борьбе с двумя серьёзными проблемами, которые этой цивилизацией были порождены. 25 июня, 21:01 26 июня отмечается День рождения зубной щётки — предмета личной гигиены, без которого современный человек обойтись уже не может. Фото © Diana Polekhina / Unsplash

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Сегодня, 26 июня 2023 года, отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который коротко называют Днём борьбы с наркотиками. Несколько фактов о нём: международный официальный день;

учреждён Генассамблеей ООН в 1987 году;

отмечается ежегодно 26 июня, дата не смещается;

не является нерабочим, если не выпадает на выходной;

в этот день организации, люди выступают с заявлениями с призывом бороться с наркобизнесом;

проводятся акции, на которых рассказывается о вреде наркотиков, само зелье массово и показательно уничтожается.

В ООН отмечают, что мировая проблема злоупотребления наркотиками затрагивает миллионы людей по всей планете. В международной организации призывают бороться с наркотиками, делая упор на человеке, создавать условия, чтобы он не стал употреблять разрушительные незаконные препараты, а если это случилось, мог избавиться от зависимости и вернуться в общество.

Уничтожение более 40 тонн наркотиков в Йемене в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Проблема борьбы с наркотиками ещё и в том, что их распространение — очень прибыльный нелегальный бизнес. В нём крутятся миллиарды долларов. Некоторые страны уже сейчас идут по пути легализации наркотиков. Сначала речь шла только о лёгких, но теперь уже взялись и за тяжёлые. В России же выбрали другой путь — противодействие распространению наркотиков и их пропаганде.

Международный день в поддержку жертв пыток

26 июня отмечается Международный день в поддержку против пыток. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

На 26 июня 2023 года также выпадает Международный день в поддержку жертв пыток. Рассказываем об этом событии: официальный международный день;

учреждён Генассамблеей ООН в 1997 году;

отмечается ежегодно 26 июня, дата не переносится;

в этот день в 1987 году вступила в силу Конвенция против пыток;

цель международного дня — искоренение пыток на планете;

в этот день проводятся различные мероприятия: конференции, семинары, митинги.

В упомянутой конвенции слово "пытка" понимается как любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы что-то получить от него или от третьего лица, наказать за что-то, запугать или принудить.

Согласно принципам международного права, пытки — это преступление, они строго запрещены и не могут быть оправданы. Конвенцией против пыток предусматривается, что жертвы пыток могут получить справедливую и адекватную компенсацию. Уже более 40 лет действует Фонд добровольных взносов ООН для жертв пыток, который выделил более 180 миллионов долларов на помощь пострадавшим.

День рождения зубной щётки

26 июня отмечается День рождения зубной щётки. Фото © Freepik

Сегодня, 26 июня, отмечается День рождения зубной щётки. Информации об этом необычном празднике немного: международный неофициальный день;

отмечается ежегодно 26 июня, дата не переносится;

приурочен к началу первого масштабного выпуска зубных щёток;

широко не отмечается, стоматологии и производители могут объявлять акции.

Как утверждается, именно в этот день, 26 июня, в 1780 году англичанин Уильям Аддис запустил первое массовое производство зубных щёток. Но на самом деле история этого средства гигиены куда глубже: уходит она как минимум в Древний Египет. Там делали зубные щётки из палочек и веточек, а также кусочков ткани. Есть свидетельства, что зубная щётка уже почти современного классического вида выпускалась и в Китае в XIV веке.

По случаю Дня рождения зубной щётки предлагаем несколько советов, как её выбирать: головка щётки не должна быть слишком большой или маленькой;

щетина не должна быть редкой, иначе качество чистки будет низким;

слишком жёсткая щетина может повредить эмаль;

лучше не брать щётку с щетиной разной длины;

синтетическая щетина практичнее и безопаснее натуральной.

День спиритизма

26 июня отмечается День спиритизма. Фото © Freepik

А ещё 26 июня в России и за рубежом отмечается такой праздник, как День спиритизма. Вот что о нём известно: международный неофициальный праздник;

отмечается в том числе 26 июня;

в этот день принято проводить спиритические сеансы.

На самом деле сегодняшняя дата Дня спиритизма — не единственная. Его также предлагается отмечать 17 февраля и 19 октября. Для любителей спиритизма всё это — поводы провести увлекательные ритуалы и сеансы.

Не все знают, что спиритизмом называют религиозно-философскую доктрину, разработанную в XIX веке французом Алланом Кардеком. Однако в России под спиритизмом обычно понимают другое — сеансы по вызову духов и привидений. Увлечение такими обрядами широко не поддерживается. Например, ещё в 1870-х годах российский учёный Дмитрий Менделеев создал Комиссию для рассмотрения медиумических явлений. Она пришла к выводу, что "спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие".

Именинники 26 июня

26 июня именины у российского певца Александра Малинина. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 26 июня 2023 года, именинников немало. Это обладатели следующих замечательных имён. Православные: Акулина;

Александр;

Андрей;

Андроник;

Анна;

Антонина;

Даниил;

Иван;

Пелагея;

Савва;

Трифилий;

Яков. Католические: Иоанн;

Павел.

Приметы 26 июня

Акулина Гречишница

В православном календаре это день, когда чтут память мученицы Акилины Старшей. Она родилась в финикийском городе Библ в семье христиан. В 12-летнем возрасте властям донесли, что она рассказывает детям о некоем распятом боге. Её пытали, но от веры она не отказалась, из-за чего была казнена.

В народе имя Акилина превратилось в Акулину, а ещё её стали называть Гречишницей. Дело в том, что как раз в эту пору было принято сеять гречиху, и работу старались приурочить именно к этой дате. Также была традиция в этот день угощать гречихой путников и нищих, чтобы заручиться поддержкой Акулины Гречишницы в деле ухаживания за посевами и сбора урожая.

Приметы на Акулину Гречишницу

овод летает крупный — и колосья будут такими же;

сажать огурцы на Акулину — к плохому урожаю;

собака по траве катается — к ненастной погоде.

Авторы Вадим Андреев