Чудом спасшаяся от БПЛА сотрудница офиса в Воронеже после ЧП ушла в неплановый отпуск
SHOT: Чудом спасшаяся от БПЛА в Воронеже сотрудница офиса до сих пор в стрессе
Сотрудница "Агротеххолдинга", которая отошла от окна за пару минут до того, как беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, ушла в незапланированный отпуск, чтобы эмоционально восстановиться. С гендиректором компании пообщался SHOT.
В "Агротеххолдинге" рассказали о чудом спасшейся сотруднице. Видео © SHOT
По её словам, за пару минут до прилёта дрона сотрудница отошла от окна, где находилось её рабочее место, и подошла к экономисту. В этот момент и прогремел взрыв. Сама девушка числится специалистом по внешнеэкономической деятельности.
"Невероятное совпадение, потому что весь её стол был засыпан полностью стёклами. Отбросило микроволновку, которая стояла на тумбочке у окна. Её ноутбук был засыпан осколками, весь стул. Просто все сотрудники счастливые", — поделилась гендиректор одной из компаний ГК "Агротеххолдинг" Ирина Лещёва.
Сейчас в офисе меняют стёкла, аппарат был начинён множеством металлических шариков, которые пробили двойные стёкла и стенки шкафов. Сотрудницу отправили в отпуск. А в руководстве холдинга допускают, что атака могла быть спланированным нападением именно на них, так как компания активно поддерживает СВО и помогает бойцам на передовой.
Напомним, беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, в результате чего пострадало три человека. Дрон со взрывчаткой, предположительно, летел в сторону авиационного завода. Момент падения аппарата сняли очевидцы из окон соседних домов. Здание получило повреждения, но жителей расселять не будут, специалисты отремонтируют здание. Возбуждено уголовное дело.
LIFE