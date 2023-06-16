Чудом спасшаяся от БПЛА сотрудница офиса в Воронеже после ЧП ушла в неплановый отпуск

Сотрудница "Агротеххолдинга", которая отошла от окна за пару минут до того, как беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, ушла в незапланированный отпуск, чтобы эмоционально восстановиться. С гендиректором компании пообщался SHOT.

В "Агротеххолдинге" рассказали о чудом спасшейся сотруднице. Видео © SHOT

По её словам, за пару минут до прилёта дрона сотрудница отошла от окна, где находилось её рабочее место, и подошла к экономисту. В этот момент и прогремел взрыв. Сама девушка числится специалистом по внешнеэкономической деятельности.

"Невероятное совпадение, потому что весь её стол был засыпан полностью стёклами. Отбросило микроволновку, которая стояла на тумбочке у окна. Её ноутбук был засыпан осколками, весь стул. Просто все сотрудники счастливые", — поделилась гендиректор одной из компаний ГК "Агротеххолдинг" Ирина Лещёва.